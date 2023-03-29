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Michalak sevinci

Lider Galatasaray'ı yenen Konyaspor, deplasmandaki Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımlardaki oyuncuların yer almadığı antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olması teknik heyeti sevindirdi. Öte yandan sakatlığını atlatan Polonyalı sağ açık Konrad Michalak da takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Michalak sevinci
Lider Galatasaray'ı yenen Konyaspor, deplasmandaki Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takımlardaki oyuncuların yer almadığı antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olması teknik heyeti sevindirdi. Öte yandan sakatlığını atlatan Polonyalı sağ açık Konrad Michalak da takımdan ayrı düz koşulara başladı.
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