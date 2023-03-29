Haberler Süper Lig Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek

Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek

Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası basının karşısına geçen Ali Koç toplantıda 7 kulübün Beşiktaş'ın çağrısına destek verdiğini söyledi be "Toplantımızı yaptık. 12 kulübümüz katıldı. Mazereti olan arkadaşlarla da bugün istişare ettiğimiz konuları yazıyla sorduk, cevap bekliyoruz. 7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:15 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:49
Kulüpler Birliği Toplantısı sona erdi! Beşiktaş'ın çağrısına 7 kulüpten destek

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Deprem felaketinin ardından TFF'nin aldığı "ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılması" kararının görüşüldüğü toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Koç'un açıklamaları...

"7 KULÜP BEŞİKTAŞ'I DESTEKLEDİ"

"7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var." dedi.

"YAZILI OLARAK GÖRÜŞLERİNİ İSTEDİK"

"Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak."

"PLAY-OFF'U ETRAFLICA KONUŞMADIK"

"Play-off konusu, basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışma olmadı. Sezonun önemli bölümünün bittiği noktada, böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim."

5 KULÜP "AYNEN DEVAM" İSTİYOR!

7 kulüp, Beşiktaş'ın "ligden çekilen takımların oynadıkları maçların geçersiz sayılması" teklifini desteklerken; Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor, Karagümrük ve Giresunspor, kulüplere 3 puan ve +3 gol averaj kararının aynı şekilde devam etmesi yönünde karar bildirecek.

Alanyaspor, Konyaspor ve Ümraniyespor da mevcut kararın devam etmesini istiyor; Sivasspor ise "Her karara saygılıyız" fikrinde.

3 KULÜBÜN KARARI HENÜZ NET DEĞİL!

Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor ise konuyla ilgili kararını toplantıda açıklayacak.

Öte yandan Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nda alınan karar, Türkiye Futbol Federasyonu'na "tavsiye" olarak iletilecek.

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