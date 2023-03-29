Kritik toplantı

Kulüpler Birliği Vakfı, Birlik ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiminde toplanacak. Kulüpler Birliği, Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te yoğun bir gündemle kritik zirvede buluşacak. Gündem maddelerinde birinci sırada tartışmalı hakem kararları yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TAN İTİRAZ

TFF, ligden çekilen Hatayspor ve G.Antep FK'nın hükmen mağlup sayılacağı kararını almıştı. Bu karardan rahatsız olan Beşiktaş, toplantıda değiştirilmesini dile getirecek. Transfer yasaklı Kayserispor ve Giresunspor da 8+3 yerine 9+2 şeklinde oynamayı gündeme getirecek.