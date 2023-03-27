TFF'den flaş hakem açıklaması! "Bu haftadan itibaren..."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlerle ilgili flaş açıklama geldi. TFF Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin atanmasıyla ilgili bir kuralı kalan haftalarda değiştirdiğini duyurdu.



Şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı bu haftadan itibaren hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığı resmi siteden açıklandı.



İşte o açıklama...



Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.



Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.