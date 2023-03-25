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Birliğin gündemi çok yoğun

Hatay ve G.Antep’in hükmen yenilgi kararı, Kayseri ile Giresunspor’un 9+2 isteği görüşülecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Birliğin gündemi çok yoğun

Kulüpler Birliği Vakfı, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiminde toplanacak. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde 29 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Gündem maddelerinde birinci sırada tartışmalı hakem kararları yer alacak. TFF, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın hükmen mağlup sayılacağı kararını almıştı. Bu karardan rahatsız olan Beşiktaş, toplantıda değiştirilmesini dile getirecek. Ligden çekilme kararı alan takımlardaki oyuncular için transfer hakkı tanınmış ve yabancılar da yerli statüsünde yer almıştı. Transfer yasaklı Kayserispor ve Giresunspor da 8+3 yerine 9+2 şeklinde oynamayı gündeme getirecek.

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