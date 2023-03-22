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Gözler Paz'da

Bouchalakis’in sakatlığıyla ilk yarım saatten sonra oyuna girip iki asistle Konyaspor’u coşturan Bruno Paz, Ümraniyespor deplasmanında da serilerini sürdüreceklerini iddia etti

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Gözler Paz'da

Lider Galatasaray'ı 2-1 yenerek hükmen galip sayıldığı Hatayspor maçı hariç, 9 maç sonra sevinen Konyaspor'da galibiyette büyük pay sahibi isimlerden biri olan Bruno Paz'a büyük bir ilgi var. Yunan yıldız Bouchalakis'in sakatlığı sonrasında ilk yarım saatin ardından oyuna giren Angolalı ön libero, iki asistle takımını coşturdu. Anadolu Kartalı'nda bu sezon ilk asistlerini yapan 24 yaşındaki dinamo, Ümraniye deplasmanında da görev bekliyor. Angola Milli Takımı'na da davet edilen Paz, Ümraniye'de de galibiyet sözü verdi.

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Milli ara dönüşünde teknik direktör Stanojevic'ten forma bekleyecek olan Paz, eleştirilen Sırp çalıştırıcının da Galatasaray galibiyetiyle koltuğunda kalmasını sağladı. Ümraniyespor'u da yenerek tırmanışlarını sürdüreceklerine inandığını belirten Angolalı yıldız, "Milli takım dönüşünde Ümraniye maçında da görev alırsam, takımım için elimden geleni yaparım. Ümraniye deplasmanında Galatasaray galibiyetini taçlandırmak istiyoruz" diye umut dağıttı. Öte yandan Konyaspor'da 4 günlük izin sona erdi ve takım dün topbaşı yaptı.

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