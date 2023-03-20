Formda geldiler

Türkiye, EURO 2024 elemelerinde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ile 28 Mart'ta ise Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Dünkü maçların ardından milli takım oyuncuları toplanmaya başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz'u en çok mutlu eden forvet oyuncularının formda olması. Cenk Tosun ve Enes Ünal, kritik iki karşılaşma öncesinde golleri sıralıyorlar. Kuntz bugün 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Mililer de idmanlarına bugün başlayacak. 24 Mart'ta Ermenistan maçı için Erivan'a geçecekler.