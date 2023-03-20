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Derbide düello

90. dakikasına 1-1 girilen İstanbul derbisinde, 90+1’de Başakşehir Serdar’la 2-1’i buldu. Bir dakika sonra Karagümrük Diagne’yle Volkan’ın hatasını affetmeyip 1 puanı kurtardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Derbide düello

Spor Toto Süper Lig'in formda ekibi Fatih Karagümrük, Avrupa'ya veda eden Başakşehir'le İstanbul derbisinde karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk 40 dakikanın ardından 42'de Serdar'ın asistinde Aleksic, Başakşehir'i öne geçirdi. 45+2'de Keny'nin Borini'ye müdahalesinde penaltı kararı çıktı. İtalyan yıldız, penaltıdan ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

10 MAÇTIR NAMAĞLUP

İkinci yarıda 68'de Mahmut'un vuruşu direkten döndü. Uzatmalarda ise gol düellosu vardı. 90+1'de Berkay'ın ortasını Serdar kafayla tamamladı: 1-2. Hemen ardından Borini'nin şutunu sektiren Volkan'ın hatasını Diagne affetmedi ve derbi 2-2 sona erdi. Gümrük, yenilmezlik serisini 10'a taşırken, Başakşehir 3 maç sonra puan aldı.

BORİNİ-DİAGNE TUTULMUYOR

Karagümrük'te golleri atan Borini ve Diagne, takımın skor yükünü çekiyor. Senegalli golcü Diagne 15 gol, 5 asist, İtalyan sol açık Borini ise 15 gol, 8 asist yaptı.

Bu sefer telafi ettik

Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo, bu sezon birçok maçta yedikleri son dakika gollerine dikkat çekti. Pirlo, "Şansımız döndü diyebilirim. Genelde gol yiyen taraftık. Bugün de yedik ama telafi ettik. Hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz. İyi reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

Belözoğlu kırmızı gördü

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Karagümrük maçında kırmızı kart gördü. Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından tribüne gönderildi. Maçın 2. yarısında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

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