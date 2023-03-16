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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor 44. kez karşı karşıya

İki takım arasında ligde oynanan 43 maçın 31'ini Galatasaray, 4'ünü ise Konyaspor kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, yeşil-beyazlılarla deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 09:16
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Konyaspor 44. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılılar 31, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 82 golüne, Konya temsilcisi 28 golle karşılık verdi.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 21 maçta galibiyet sayılarında 13-4 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 2 maçı kaybetti.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 31 gole karşılık, Konyaspor sahasında 12 gol atabildi.

İki ekip arasında Konya'da oynanan 21 maçın 14'ünde Konyaspor, 5'inde ise Galatasaray gol sevinci yaşayamadı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.


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