Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 26. hafta yarın başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak Konyaspor - Galatasaray müsabakasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Konyaspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasıyla tamamlanacak. Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Galatasaray



18 Mart Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Ümraniyespor

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - İstanbulspor



19 Mart Pazar

16.00 DG Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir

19.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe