SON DAKİKA SPOR HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Şampiyonluk yarışı kıyasıya şekilde devam ederken takımların şampiyonluk oranları da belli dönemlerde güncellenmeye devam ediyor.
Şampiyonluk yarışı kıyasıya şekilde devam ederken takımların şampiyonluk oranları da belli dönemlerde güncellenmeye devam ediyor.
Lider Galatasaray, hemen arkasından gelen Fenerbahçe ve bu iki takımı takip eden Beşiktaş, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in yeni oranları belli oldu. İşte o oranlar:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 150.00
2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan İstanbul ekibi şampiyonluk yarışından iyice uzak kalmış durumda.
TRABZONSPOR - 100.00
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu bordo-mavililer için bu sezon ligde işler yolunda gitmiyor. Bu kötü gidişat da takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın istifasıyla sonuçlanmıştı.
ADANA DEMİRSPOR - 150.00
Sezona İtalyan teknik adam Montella yönetiminde çok iyi bir giriş yapan Adana Demirspor da şampiyonluktan uzakta bir görüntü sergiliyor.
BEŞİKTAŞ - 25.00
Şenol Güneş yönetiminde tekrar çıkışa geçen Beşiktaş; şampiyonlukta Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha düşük ihtimalde gözüküyor.
FENERBAHÇE - 2.05
Jorge Jesus ile birlikte bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşmüş durumda.
GALATASARAY - 1.17
Spor Toto Süper Lig'de son 14 maçta 14 galibiyet alarak rekor kıran Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda.