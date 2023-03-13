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Kayserispor’da moraller bozuk

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyetin ardından Antalyaspor'a da 4-0 kaybederek 2'de sıfır çekti. Morallerin bozulduğu sarı- kırmızılılarda teknik direktör Çağdaş Atan, takımının Antalya'da kötü bir futbol ortaya koyduğunu belirtti. Atan, "Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı" yorumunu yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Kayserispor’da moraller bozuk
Süper Lig'de üst üste 3 galibiyetin ardından Antalyaspor'a da 4-0 kaybederek 2'de sıfır çekti. Morallerin bozulduğu sarı- kırmızılılarda teknik direktör Çağdaş Atan, takımının Antalya'da kötü bir futbol ortaya koyduğunu belirtti. Atan, "Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı" yorumunu yaptı.
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