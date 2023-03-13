İstanbulspor 3’te 3 peşinde

Ligde düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, direkt rakiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki lig maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Alanyaspor'u da iç sahada 2-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı. İstanbul ekibi, Yiğidolar'ı da eli boş göndermek istiyor.
Ligde düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, direkt rakiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki lig maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Alanyaspor'u da iç sahada 2-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı. İstanbul ekibi, Yiğidolar'ı da eli boş göndermek istiyor.