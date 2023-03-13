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İstanbulspor 3’te 3 peşinde

Ligde düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, direkt rakiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki lig maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Alanyaspor'u da iç sahada 2-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı. İstanbul ekibi, Yiğidolar'ı da eli boş göndermek istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
İstanbulspor 3’te 3 peşinde
Ligde düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, direkt rakiplerinden Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Tekke'nin ekibi, son iki lig maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0, Alanyaspor'u da iç sahada 2-1 mağlup ederek rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı. İstanbul ekibi, Yiğidolar'ı da eli boş göndermek istiyor.
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