Antalyaspor’da yıldızlar sahnede

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek, iki maç sonra kazanan Antalyaspor'da moraller düzeldi. Akrepler'de sakatlıktan dönen, 1 gol atan Fredy ve 2 gol, 1 asistle oynayan Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olması, kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi.
SporToto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek, iki maç sonra kazanan Antalyaspor'da moraller düzeldi. Akrepler'de sakatlıktan dönen, 1 gol atan Fredy ve 2 gol, 1 asistle oynayan Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olması, kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi.