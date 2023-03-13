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Antalyaspor’da yıldızlar sahnede

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek, iki maç sonra kazanan Antalyaspor'da moraller düzeldi. Akrepler'de sakatlıktan dönen, 1 gol atan Fredy ve 2 gol, 1 asistle oynayan Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olması, kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Antalyaspor’da yıldızlar sahnede
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek, iki maç sonra kazanan Antalyaspor'da moraller düzeldi. Akrepler'de sakatlıktan dönen, 1 gol atan Fredy ve 2 gol, 1 asistle oynayan Haji Wright'ın takıma dönüşlerinin muhteşem olması, kırmızı-beyazlı camiayı sevindirdi.
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