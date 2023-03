Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Beşiktaş 33. kez karşı karşıya!

Başakşehir ile Beşiktaş 33. randevuda Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 'in 25. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 33. kez karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig 'in 25. haftasında Başakşehir, yarın saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu 'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 40 puanla 5. sırada yer alırken; siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.33. randevu Medipol Bşakşehir , Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe 'de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.İç sahada Kartal 'a karşı üstünBaşakşehir, Süper Lig'de iç sahada Beşiktaş'a karşı 15 karşılaşmaya çıktı. Turuncu-lacivertli ekip, bu maçlarda 8 kez kazanırken, 2 mücadeleden ise siyah-beyazlı takım sahadan galip ayrıldı, oynanan 5 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Boz Baykuşlar, iç sahadaki maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.En az gol yiyen ikinci takımBaşakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 22 karşılaşmada 22 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, bu alanda kalesinde 17 gol gören Galatasaray 'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Boz Baykuşlar, ayrıca bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte ligde 9 maçta kalesini gole kapatarak, bu alanda liderliği paylaşıyor. Beşiktaş ise 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı.2 futbolcu eksikBaşakşehir'de Mesut Özil ve Eden Karzev 'in sakatlıkları bulunurken, durumları maç saati netlik kazanacak. Karzev, Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Gent 'e karşı oynanan mücadelede ilk dakikalarda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta ise sarı kart cezası nedeniyle Welinton kadroda olamayacak.Başakşehir'de 3 futbolcu sınırdaBaşakşehir'de 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Stefano Okaka, Danijel Aleksic ve deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK'dan takıma katılan Joao Figueredo ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.Mete Kalkavan düdük çalacakBaşakşehir - Beşiktaş mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.