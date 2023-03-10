Süper Lig'de yenilenmiş kadrosuyla Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Antalyaspor, moral bozmuyor. Takımın yeni transferlerinden 22 yaşındaki Macar maestro Szabo, Kasımpaşa maçında oynanan oyunun gelecek adına umut verdiğini söyledi. Genç hücumcu, evlerinde Kayserispor'u puansız göndereceklerini vurguladı.

ÖNÜMÜZE BAKALIM

Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıkan yetenekli 10 numara, yenilgiyi hak etmediklerini bunu Kayseri maçıyla telafi edeceklerini belirtti. Szabo, "İstanbul'da yenilgiyi hak etmedik. Kötü bir mücadele sergilemedik. Başımız dik olarak önümüze bakacağız çünkü umut veren bir oyun oynadık. Kayseri'yi yeneriz" diye umut dağıttı.

ALT TARAFTAN UZAKLAŞMALIYIZ

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Nuri Şahin'in, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde Kayserispor'u mağlup ederek alt taraftan uzaklaşmaları gerektiğini belirttiği öğrenildi. Futbolcuların da idmanda hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

AKREPLER EVİNDE 3 MAÇTIR NAMAĞLUP

Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor, sahasında ise farklı bir görüntü çiziyor. Akrepler, evinde son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçti. Akdeniz ekibi, en son 3 Ocak'ta sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.