Haberler Süper Lig Kayseri'yi yeneriz

Kayseri'yi yeneriz

Antalyaspor'un Maxar Maestrosu Szabo, Kayserispor'a gözdağı verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Kayseri'yi yeneriz

Süper Lig'de yenilenmiş kadrosuyla Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönen Antalyaspor, moral bozmuyor. Takımın yeni transferlerinden 22 yaşındaki Macar maestro Szabo, Kasımpaşa maçında oynanan oyunun gelecek adına umut verdiğini söyledi. Genç hücumcu, evlerinde Kayserispor'u puansız göndereceklerini vurguladı.

ÖNÜMÜZE BAKALIM

Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıkan yetenekli 10 numara, yenilgiyi hak etmediklerini bunu Kayseri maçıyla telafi edeceklerini belirtti. Szabo, "İstanbul'da yenilgiyi hak etmedik. Kötü bir mücadele sergilemedik. Başımız dik olarak önümüze bakacağız çünkü umut veren bir oyun oynadık. Kayseri'yi yeneriz" diye umut dağıttı.

ALT TARAFTAN UZAKLAŞMALIYIZ

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Nuri Şahin'in, futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde Kayserispor'u mağlup ederek alt taraftan uzaklaşmaları gerektiğini belirttiği öğrenildi. Futbolcuların da idmanda hırslı gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

AKREPLER EVİNDE 3 MAÇTIR NAMAĞLUP

Deplasmanda galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor, sahasında ise farklı bir görüntü çiziyor. Akrepler, evinde son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçti. Akdeniz ekibi, en son 3 Ocak'ta sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

DİĞER
Son dakika haberleri: Sevilla-Fenerbahçe maçı sonrası Jorge Jesus için flaş yorum! "Oyunda uyuya kaldı"
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkının detaylarında bambaşka şeyler çıktı! Bakın ne şart istemiş...
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
İşte F.Bahçe'de Altay'a yapılacak teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İzmir TOKİ canlı izle (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
İzmir TOKİ kazananlar listesi (Güzelbahçe Urla Selçuk - 10 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:33
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:32
İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! İşte Avrupa Ligi'ndeki toplu sonuçlar! 01:31
Jorge Jesus: Hala bir şansımız var Jorge Jesus: Hala bir şansımız var 01:30
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 01:27
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı! 01:27
Daha Eski
F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! F.Bahçe taraftarına İspanya'da saldırı! 01:27
F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı itirazı! İşte o pozisyon 01:27
Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! Joshua King kaçırdı taraftar çıldırdı! 01:27
Okan Buruk İtalyan devinin başına... Okan Buruk İtalyan devinin başına... 01:26
G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! G.Saray'lı Torreira'ya İngiltere'den övgü! 01:26
G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! G.Saray'ın Mostafa Mohamed planı hazır! 01:26