Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Giresunspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta Giresunspor- Karagümrük maçıyla bugün başlıyor. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.00'de oynanacak. Karadeniz ekibi 8 maçtır galibiyete hasret kaldı. Son iki maçından galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi ise 8 maçtır kaybetmiyor.