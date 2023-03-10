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Giresun'da müjde

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı bulunan Giresunspor’da yeni yönetim kolları sıvadı ve sorunları çözmeye başladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Giresun'da müjde

Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak, transfer yasağı dolayısıyla mevcut takımı korumak yönünde adımlar attıklarını söyledi, Yamak, "Geldiğimiz günden beri 7 milyon TL ödeme yaptık, yarın da (bugün) birer maaşını ve geçen haftaki primlerini ödediğimizde aşağı yukarı 15 milyon TL ödeme yapmış olacağız" dedi.

9+2'YE İTİRAZIMIZ VAR

TFF'nin ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transferinde kontenjan kuralının 9+2 olarak güncellemesine itiraz edeceklerini de belirten Başkan Yamak, "Giresunspor olarak sahaya 3 Türk, 8 de yabancıyla çıkabiliyoruz. Bu acayip bir haksız rekabet, bizim için de dezavantaj. Buna itiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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