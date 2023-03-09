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Süper Lig'de 25. hafta başlıyor! İşte maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, cuma günü oynanacak Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 10:40
Süper Lig'de 25. hafta başlıyor! İşte maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 25. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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