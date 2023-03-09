Play-off mümkün değil

TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu. Başkan Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok" dedi. Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti. Sevilla mücadelesi öncesinde dün düzenlediği basın toplantısında ise Jesus, "Bugün Avrupa Ligi maçını konuşmak için buradayız. Ligi konuşmak için vaktimiz olacak. Şu an iki büyük takım yarışıyor. Geri kalanı için yorum yapmayacağım. Düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana fikir vermez" ifadelerini kullandı.

YABANCI NETLEŞMEDİ

Kulüplerin gündemde tuttuğu önemli konulardan birisi de yabancı futbolcu kuralı. Yeni sezonda yabancı kuralında nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu konu hakkında da değerlendirmede bulundu. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna, "Daha netleşen bir şey yok" yanıtını verdi.