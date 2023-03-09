Luka Jovic’e dikkat

Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminden aşina olduğumuz Fiorentina'yı İtalyan hoca Italiano çalıştırıyor. Kadro değeri 235 milyon Euro. Yaş ortalaması 26,2. Kadrodaki 26 futbolcudan 11'i milli takımlarında görev alıyor. 20 takımlı İtalya Serie A'da 12. sıradaki Floransa ekibi, 3 maçtır kaybetmiyor ve son iki maçını kazandı. Mor-menekşeler son olarak evinde Milan'ı 2-1 yendi. Takımın en skorer isimleri; orta sahada 6 gollü Çekyalı Barak, 7 gollü Arjantinli Gonzalez ve 11 golle oynayan Sırp santrfor Luka Jovic ile 10 kez ağları sarsan Brezilyalı Arthur olarak dikkat çekiyor.