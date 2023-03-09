Haberler Süper Lig Luka Jovic’e dikkat

Luka Jovic’e dikkat

Fiorentina’nın en etkili isimlerinden birisi, 11 gol atan Sırp santrfor Jovic.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Luka Jovic’e dikkat

Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminden aşina olduğumuz Fiorentina'yı İtalyan hoca Italiano çalıştırıyor. Kadro değeri 235 milyon Euro. Yaş ortalaması 26,2. Kadrodaki 26 futbolcudan 11'i milli takımlarında görev alıyor. 20 takımlı İtalya Serie A'da 12. sıradaki Floransa ekibi, 3 maçtır kaybetmiyor ve son iki maçını kazandı. Mor-menekşeler son olarak evinde Milan'ı 2-1 yendi. Takımın en skorer isimleri; orta sahada 6 gollü Çekyalı Barak, 7 gollü Arjantinli Gonzalez ve 11 golle oynayan Sırp santrfor Luka Jovic ile 10 kez ağları sarsan Brezilyalı Arthur olarak dikkat çekiyor.

DİĞER
Küçük İbo'nun ezeli rakibiydi... 90'ların çocuk yıldızı Küçük Onur bakın ne hale geldi! Tanıyabilene aşk olsun!
2. kez baba oldu! Survivor Avatar Atakan “Hoş geldin Zenia” deyip bebeğini paylaştı! Atakan Arslan’a ilk yorum Hakan Ural’dan...
Bakasetas'a Almanya'dan kanca!
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı!
Hac yedek kontenjanlar isim listesi açıklandı mı?
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
YKS tarihi belli oldu 2023!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız Devlerin gözü bu maçta! İşte scoutların izleyeceği 6 yıldız 01:14
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:09
Bayern Münih çeyrek finalde! Bayern Münih çeyrek finalde! 01:09
A. Efes Sırbistan'da mağlup! A. Efes Sırbistan'da mağlup! 01:09
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:09
G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! G.Saray yıldız ismi 1 sezon daha kiraladı! 01:09
Daha Eski
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 01:09
Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması! 01:09
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 01:09
Milan Londra'da turladı! Milan Londra'da turladı! 01:05
Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu! 01:08
F.Bahçe Sevilla'ya geldi! F.Bahçe Sevilla'ya geldi! 01:08