Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Bola'ya konuşan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de deprem bölgesi ekipleri Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi nedeniyle rakiplerine 3 puan ve 3 gol averajı yazılmasına yönelik kararın yanlış olduğunu söyledi ve bir öneri sundu.
Jorge Jesus, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesinin ardından puan tablosunun bozulduğunu "Futbol yaşanan trajediden daha önemli değil ama skor tablosu da bozuldu" sözleriyle açıklarken, farklı bir formül uygulanması gerektiğini belirtti.
Sözlerine devam eden Jorge Jesus "Alternatif ne olabilir? Puanlar sahada kazanıldığı için bundan sonra Gaziantep ve Hatayspor ile karşılaşacak rakiplere puan verilmemeli. Bu maçlar yok sayılmalı." açıklamasını yaptı.
Ayrıca Portekizli teknik adam "Daha sonra Süper Lig'in en iyi 4 takımı şampiyonluk için bir play-off oynamalı. Bu seçeneğin uygulanabilirliğiyle ilgili herhangi bir fikrim yok." dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de kısa bir süre önce konuyla ilgili olarak "Birileri gitmiş onlarla deplasmanda oynamış. Puan anlamında her kulüp mücadelede ediyor. Siz kalkar da şimdi iki maçını Antep'te deplasmanda oynamış bir takımla, iki maçını sahasında oynamış bir takımın almış olduğu puanların ligin tescilinde, sonunda adil olduğunu düşünebilir misiniz? Bence hayır. Bence yok kabul edilmeli" açıklamasını yapmıştı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, katıldığı bir radyo programında play-off iddialarına yanıt verdi.
"PLAY-OFF'UN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Radyospor'a konuşan Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.
"SEZON DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLİR Mİ?"
TFF Başkanı, "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" dedi.
YABANCI KURALI NETLEŞMEDİ
Mehmet Büyükekşi, "Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise "Daha netleşen bir şey yok" şeklinde yanıt verdi.
Jorge Jesus, son olarak Sevilla maçı öncesi yaptığı basın toplantısında play-off konusuna değinmiş ve bunun kendi düşüncesi olduğunu vurgulamıştı.
"KİMSE BANA FİKİR VERMEZ"
Jesus, "Avrupa Ligi'ni konuşmak için buradayız. Türkiye ligini konuşacak vaktimiz olacaktır. Süper Lig'i kazanmak için şu an 2 güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Şampiyonluğu kazanmaya yakın 2 takım. Şu an lig belirlenmiş değil. Fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Kimse bana bir fikir vermez. Bir teknik direktör olarak kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum. Sevilla maçı için buradayız, başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.