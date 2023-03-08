Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt geldi

"KİMSE BANA FİKİR VERMEZ"

Jesus, "Avrupa Ligi'ni konuşmak için buradayız. Türkiye ligini konuşacak vaktimiz olacaktır. Süper Lig'i kazanmak için şu an 2 güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor. Şampiyonluğu kazanmaya yakın 2 takım. Şu an lig belirlenmiş değil. Fazla yorum yapmak istemiyorum şu anda. Kimse bana bir fikir vermez. Bir teknik direktör olarak kendi kafamda, kendi düşüncelerime sahip olurum. Sevilla maçı için buradayız, başka bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.