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Sivas’ın Messi’si

Alanya’nın eski hocası Farioli, Fiorentina’ya Gradel uyarısı yaptı. Ülkesinde bir spor programına katılan İtalyan teknik adam, Sivasspor’un Messi’si Gradel. Bana göre maçın anahtarı da Max Gradel ve Fiorentina’nın dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Sivas’ın Messi’si

Avrupa'daki temsilcimiz Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'yla oynayacağı son 16 turu ilk maçı öncesinde Alanyaspor'un eski hocası Farioli tarafından analiz edildi. Ajanspor'un haberine göre; Toscana TV'de yayınlanan "A tutto gol" programına katılarak Yiğidolar'ın güçlü yanlarını aktaran Farioli, "Neredeyse 3 yıldır aynı futbolcularla oynuyorlar. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda bizi elediler. Alanyaspor, Fiorentina ile benzer özelliklere sahip, o sebeple aynı şekilde oynayabileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

KONTRATAKTA GRADEL'E DİKKAT

Farioli, Sivas ekibinin Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusu Max Gradel'e ise ayrı bir parantez açtı. 35 yaşındaki tecrübeli sol açığın, çok tehlikeli bir oyuncu olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam Farioli, "Özellikle sol tarafta kontrataklarda çok büyük sorun yaşatabiliyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sivasspor'un Messi'si Max Gradel. Bana göre eşleşmenin anahtarı Gradel ve Fiorentina'nın dikkatli olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

CAICEDO VE SAIZ DE TEHLİKELİ

Farioli, Sivasspor'un çok oyuncuyla hücum etmeyi sevdiğini belirtip, Gradel'in dışında yeni transferlerine de dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı, "Max Gradel ile birlikte Ekvadorlu golcü Caicedo ve İspanyol sol açık Saiz tehlikeli oyuncular" ifadelerini kullandı.

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