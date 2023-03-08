Rehavete yer yok

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un hükmen mağlup sayılmasıyla haftayı 3 puanla kapatan Adana Demirspor, Trabzon'da mutlak puan hedefliyor. Mavi-şimşekler, 25. haftaya 42 puanla 4. sırada girdi ve gözünü Avrupa kupalarına dikti. Teknik Direktör Montella da Trabzonspor-Ümraniye maçının raporlarını inceledi. İtalyan teknik adamın, Fırtına'nın Ümraniye'ye yenilmesine rağmen istatistiklerde üst seviyede olmasını dikkate aldığı öğrenildi. Başarılı çalıştırıcının, takıma kesinlikle ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladığı ve kötü bir dönemden geçen Karadeniz devinin etkili ayaklara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.