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Aday bolluğu

Konyaspor Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman’dan yanıt alamadı. Osman Zeki Korkmaz, Hamza Hamzaoğlu ve Tamer Tuna gibi isimler gündemde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Aday bolluğu

Giresunspor'la sahasında golsüz berabere kalan Konyaspor, kaos ortamından çıkmak için çözüm arayışında. İlhan Palut'un yerine gelen Sırp teknik direktör Stanojevic'le 9 maçtır kazanamayan, 5 maçtır gol sevinci yaşayamayan Anadolu Kartalı'nda, yeni teknik direktörlerin konuşulmaya başlandığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, listenin başında yer alan eski teknik adamları Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman'dan olumlu bir yanıt alamadığı, bu yüzden listedeki alternatif isimlere yöneldiği bildirildi.

TAZMİNATI 1 MİLYON EURO

Stanojevic'in fesih durumunda 1 milyon Euro tazminatının bulunması yönetimi kara kara düşündürürken, en kötü ihtimalle tek taraflı fesih yapılmasının planlandığı bildirildi. Yalçın ve Kocaman'dan vazgeçen yeşil-beyazlı kurmayların, Konya ekibinde çalışmak isteyen Osman Zeki Korkmaz, Hamza Hamzaoğlu ve Tamer Tuna gibi isimlerle temas kurmaya hazırlandığı belirtildi. Konyaspor'daki kriz ortamının yeni bir teknik adamla giderilmesi için şehrin önde gelen isimlerinin de aksiyon aldığı ifade edildi.

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