Sivas’ta gözler Fiorentina’da

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönüp ligdeki Karagümrük mağlubiyetini unutturmak isteyen Yiğidolar, güçlü rakibine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
KonferansLigi son 16 turu ilk maçında, Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönüp ligdeki Karagümrük mağlubiyetini unutturmak isteyen Yiğidolar, güçlü rakibine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.