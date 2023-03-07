Haberler Süper Lig Sivas’ta gözler Fiorentina’da

Sivas’ta gözler Fiorentina’da

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönüp ligdeki Karagümrük mağlubiyetini unutturmak isteyen Yiğidolar, güçlü rakibine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Sivas’ta gözler Fiorentina’da
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. İtalya'dan iyi bir sonuçla dönüp ligdeki Karagümrük mağlubiyetini unutturmak isteyen Yiğidolar, güçlü rakibine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla kritik karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
DİĞER
SON DAKİKA: Ünlü çiftten şaşırtan karar! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğünü iptal mi oldu?
Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Firmino operasyonu!
Erman Toroğlu'dan flaş Sevilla sözleri!
Kadınlar Günü kutlamak caiz mi, haram mı, günah mı?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:40
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:39
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:08
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:07
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 00:14
Daha Eski
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 00:14
Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." 00:15
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 00:15
Szalai'den Sevilla maçı yorumu! Szalai'den Sevilla maçı yorumu! 00:15
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15