Haberler Süper Lig İmzalar iki takımdan

İmzalar iki takımdan

Türkiye'de önceki gün sona eren transfer dönemi Adana Demirspor ve Başakşehir'de oldukça hareketli geçti. Adana Demirspor, santrfor Cherif Ndiaye, ön libero Jorge Morel, stoper Mert Çetin, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve orta saha Furkan Soyalp'ı alarak gövde gösterisi yaptı. Başakşehir ise Sevilla'dan sağ kanat Adnan Januzaj transferiyle dikkati çekerken, savunmaya Edgar İe, Shaocong Wu ve Caner Erkin ile güçlendirip, Maccabi Netanya'dan ön libero Karzev'i de kadrosuna kattı. Transfer yasağı bulunan Kayserispor ve Giresunspor ise takviye yapamayan ekipler oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
İmzalar iki takımdan
Türkiye'de önceki gün sona eren transfer dönemi Adana Demirspor ve Başakşehir'de oldukça hareketli geçti. Adana Demirspor, santrfor Cherif Ndiaye, ön libero Jorge Morel, stoper Mert Çetin, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve orta saha Furkan Soyalp'ı alarak gövde gösterisi yaptı. Başakşehir ise Sevilla'dan sağ kanat Adnan Januzaj transferiyle dikkati çekerken, savunmaya Edgar İe, Shaocong Wu ve Caner Erkin ile güçlendirip, Maccabi Netanya'dan ön libero Karzev'i de kadrosuna kattı. Transfer yasağı bulunan Kayserispor ve Giresunspor ise takviye yapamayan ekipler oldu.
DİĞER
Son dakika haberleri: Ömer Üründül'den Fenerbahçe için bomba sözler: "İkna edemezse bedeli ağır olur"
Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Firmino operasyonu!
Erman Toroğlu'dan flaş Sevilla sözleri!
Kadınlar Günü kutlamak caiz mi, haram mı, günah mı?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:40
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:39
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:08
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:07
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 00:14
Daha Eski
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 00:14
Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." 00:15
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 00:15
Szalai'den Sevilla maçı yorumu! Szalai'den Sevilla maçı yorumu! 00:15
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15