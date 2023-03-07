İmzalar iki takımdan

Türkiye'de önceki gün sona eren transfer dönemi Adana Demirspor ve Başakşehir'de oldukça hareketli geçti. Adana Demirspor, santrfor Cherif Ndiaye, ön libero Jorge Morel, stoper Mert Çetin, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ve orta saha Furkan Soyalp'ı alarak gövde gösterisi yaptı. Başakşehir ise Sevilla'dan sağ kanat Adnan Januzaj transferiyle dikkati çekerken, savunmaya Edgar İe, Shaocong Wu ve Caner Erkin ile güçlendirip, Maccabi Netanya'dan ön libero Karzev'i de kadrosuna kattı. Transfer yasağı bulunan Kayserispor ve Giresunspor ise takviye yapamayan ekipler oldu.