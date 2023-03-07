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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cuma günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, iyi bir iç saha performansı sergileyerek maçı kazanacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 18:16
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Fatih Karagümrük maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Cuma günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Keleş, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

Rakibin 8 maçtır mağlup olmadığını dile getiren Keleş, "Rakibin iyi bir gidişatları var ama bizim iç sahada iyi bir performansımız var. Onu sergilersek seyircimizin de desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Keleş, ligde oynayacakları dört maçın üçünün iç sahada olduğuna işaret ederek, "Bu da bize bir avantaj sağlayacak, iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Kazanıp bir iki maçlık seri yakalayabilirsek üst sıralara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bu maçta iyi savunma ve iyi hücum yapmak zorunda olduklarının altını çizen Keleş, şöyle devam etti:

"Gol yollarındaki sıkıntı, alternatifimizin olmamasından kaynaklanıyor. Biraz problem yaratıyor. Aynı 11 ile oynuyoruz. Aynı oyuncularla oynayınca, tabii ligin genelinde inişli çıkışlı grafikler oluyor. İnşallah Kayserispor karşısındaki performansımızı bu maça da yansıtıp, galip gelmek istiyoruz."

Keleş, Süper Lig'e çok büyük zorluklar çekerek geldiklerini kaydederek, bu sene tek hedeflerinin ligde kalabilmek olduğunu, şehir ve camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini söyledi.

Maddi olarak problemler yaşadıklarına dikkati çeken Keleş, mevcut oyuncuları takımda tutmaları gerektiğini, bu konuda da şehrin desteğine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Bir gazetecinin Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili sorusuna Keleş, "Tabii seyirci konusu, orada yaşananlar üzüntü verici ama sporun kardeşlik, dostluk çerçevesinde geçmesini istiyoruz. Öyle olması gerekiyor ama rekabet işin içerisine girince tabii ki böyle problemler oluyor. Bu tür şeylerin hiçbir yerde, hiçbir şekilde yaşanmaması gerekiyor." yanıtını verdi.

- Mejia: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Robert Mejia, yönetim değişikliğiyle ilgili soruya, "Yeni başkanla beraber hepimiz morallendik, hepimiz mutluyuz. Bizim ilerleyebilmemiz için, iyi sonuçlar alabilmemiz için her şeyi yapıyor. İlerleyebilmemiz için arkamızdan itiyor. İmarım daha iyi şekilde devam edeceğiz." cevabını verdi.

Sekiz maçtır galip gelememenin oyuncu grubu üzerindeki etkisi hakkında ise Mejia, şunları söyledi:

"Uzun süredir kazanamıyoruz ama biz hep birlikte olan bir grubuz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Bizim için Fatih Karagümrük maçı çok büyük bir mücadele olacak. O mücadeleden galip çıkmak için de her şeyi yapacağız. Taraftarımız gerçekten artık üç puanı hak ediyor, bekliyor. Biz de hak ediyoruz, istiyoruz, çok çalışıyoruz. Artık taraftara üç puan hediye etmenin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Cuma günü de kazanacağımızı düşünüyoruz. Umarım kazanırız. Bu, önümüzdeki maçlar için bir kıvılcım, alacağımız puanların bir başlangıcı olur."

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