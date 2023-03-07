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Giresun’a yeni tesis

Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak, tesis atılımı yapacak. Yamak, altyapı için arazi alıp ve yeni kamp tesisi kuracak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Giresun’a yeni tesis
Giresunspor'da yeni başkan Nahid Ramazan Yamak, tesisleşme konusunda dev adımlar atacaklarını söyledi. Yamak, "10 yıldan fazla süredir yönetimde görev yapıyorum. Bu şartlar içinde en iyi adaylardan biri olduğumu düşündüğüm için göreve talip oldum ve seçildim. Tesisler ile ilgili güzel bir projemiz var. Çok güzel bir stadımız var. Kulüp binalarının yenilenmesini istiyoruz. Altyapı için bir arazi almayı düşünüyoruz. Ayrıca Giresun'daki yaylalarımızdan birinde kamp tesisi yapmayı planlıyoruz. Bu bizi ciddi bir maliyetten de kurtaracak. İki önemli hedefim, yeni kulüp binası ve kamp merkezi yapmak" diye umut dağıttı.
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