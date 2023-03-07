Başakşehir’de Gent mesaisi

Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak Başakşehir, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Kayserispor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle morali bozulan oyuncularına moral terapisi uyguladığı öğrenildi. Turuncu- lacivertliler, bugünkü akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.
KonferansLigi son 16 turu ilk maçında perşembe deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşılaşacak Başakşehir, hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Kayserispor ve Alanyaspor mağlubiyetleriyle morali bozulan oyuncularına moral terapisi uyguladığı öğrenildi. Turuncu- lacivertliler, bugünkü akşam idmanıyla çalışmalarını sürdürecek.