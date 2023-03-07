Giresunspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alper Uludağ'dan kötü haber geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alper Uludağ'ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Giresunspor'un Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Alper Uludağ'dan kötü haber geldi. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alper Uludağ'ın yapılan ilk tetkikleri sonucunda sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.