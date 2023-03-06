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Sowe’dan 6. gol

Başkent ekibinin yıldızı Ali Sowe, Beşiktaş ağlarını havalandırarak 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Gambiyalı yıldız böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. 4 de asisti var. Ligin en etkili hücum oyuncularından biri. Tecrübeli futbolcu seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirtti. Gollerine devam edeceğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Sowe’dan 6. gol
Başkent ekibinin yıldızı Ali Sowe, Beşiktaş ağlarını havalandırarak 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Gambiyalı yıldız böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. 4 de asisti var. Ligin en etkili hücum oyuncularından biri. Tecrübeli futbolcu seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirtti. Gollerine devam edeceğini söyledi.
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