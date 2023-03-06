Sowe’dan 6. gol

Başkent ekibinin yıldızı Ali Sowe, Beşiktaş ağlarını havalandırarak 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Gambiyalı yıldız böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. 4 de asisti var. Ligin en etkili hücum oyuncularından biri. Tecrübeli futbolcu seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirtti. Gollerine devam edeceğini söyledi.
Başkent ekibinin yıldızı Ali Sowe, Beşiktaş ağlarını havalandırarak 4 maçlık suskunluğuna son verdi. Gambiyalı yıldız böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. 4 de asisti var. Ligin en etkili hücum oyuncularından biri. Tecrübeli futbolcu seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirtti. Gollerine devam edeceğini söyledi.