Haberler Süper Lig Kasımpaşa'da Ekrem Örenç'ten galibiyet yorumu! "Taktik anlamında iyi bir maç oldu"

Kasımpaşa'da Ekrem Örenç'ten galibiyet yorumu! "Taktik anlamında iyi bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Ekrem Örenç, iyi bir maç çıkardıklarını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 23:56
Kasımpaşa'da Ekrem Örenç'ten galibiyet yorumu! "Taktik anlamında iyi bir maç oldu"

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ekrem Örenç, maça iyi hazırlandıklarını, takıma yeni gelen oyunculardan da önemli katkı aldıklarını dile getirdi.

Mücadelenin başında seyir zevkinin düşük olduğunu aktaran Örenç, "Müsabakaya iki takım da dengeli başladı. Taktik anlamında iyi bir maç oldu. Biz 2-0 öne geçtik. Antalyaspor da pozisyonlar buldu ancak sonuca gidemediler. Devreyi böyle kapatalım derken, gol yedik. İkinci yarıda orta sahada alanları daralttık ve pozisyon vermedik. Antalyaspor üzerimize gelip, boş alanlar açtı. Boş alanları kullanarak 3. golü bulduk." şeklinde konuştu.



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