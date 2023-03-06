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Kasımpaşa - Antalyaspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - Antalyaspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın  canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 20:50
Kasımpaşa - Antalyaspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - Antalyaspor canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA- ANTALYASPOR 11'LER:

Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Donk, Djilobodji, Fabiano, Tirpan, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Erdal, Larsson, Ghacha, Mehmedi, Bertuğ

KASIMPAŞA- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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