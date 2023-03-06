Kasımpaşa - Antalyaspor CANLI İZLE (Kasımpaşa - Antalyaspor canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA- ANTALYASPOR 11'LER:
Kasımpaşa: Erdem, Mortadha, Donk, Djilobodji, Fabiano, Tirpan, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Fernando, Erdal, Larsson, Ghacha, Mehmedi, Bertuğ
KASIMPAŞA- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.