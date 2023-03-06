Gökhan devleşti

Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Yediği gollerde hatası yoktu. Başta Cenk Tosun olmak üzere Kartal'ın birbirinden tehlikeli ataklarına set çekti. Mücadele boyunca 9 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmaya çalıştı. Teknik direktör Sedat Ağçay maç sonu onu övdü.
Ankaragücükalecisi Gökhan Akkan kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Yediği gollerde hatası yoktu. Başta Cenk Tosun olmak üzere Kartal'ın birbirinden tehlikeli ataklarına set çekti. Mücadele boyunca 9 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmaya çalıştı. Teknik direktör Sedat Ağçay maç sonu onu övdü.