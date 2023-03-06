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Gökhan devleşti

Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Yediği gollerde hatası yoktu. Başta Cenk Tosun olmak üzere Kartal'ın birbirinden tehlikeli ataklarına set çekti. Mücadele boyunca 9 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmaya çalıştı. Teknik direktör Sedat Ağçay maç sonu onu övdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Gökhan devleşti
Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Yediği gollerde hatası yoktu. Başta Cenk Tosun olmak üzere Kartal'ın birbirinden tehlikeli ataklarına set çekti. Mücadele boyunca 9 önemli kurtarış yaptı. Takımını sürekli maçın içinde tutmaya çalıştı. Teknik direktör Sedat Ağçay maç sonu onu övdü.
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