Ankaragücü'nde çifte imza

Ankaragücü transferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, G.Antep FK'den 29 yaşındaki eski futbolcusu Yunan sağ bek Kitsiou ve Adana Demirspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Gökhan Töre'yle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Ankaragücütransferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, G.Antep FK'den 29 yaşındaki eski futbolcusu Yunan sağ bek Kitsiou ve Adana Demirspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Gökhan Töre'yle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.