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Ankaragücü'nde çifte imza

Ankaragücü transferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, G.Antep FK'den 29 yaşındaki eski futbolcusu Yunan sağ bek Kitsiou ve Adana Demirspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Gökhan Töre'yle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Ankaragücü'nde çifte imza
Ankaragücü transferin son gününde iki imza birden gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, G.Antep FK'den 29 yaşındaki eski futbolcusu Yunan sağ bek Kitsiou ve Adana Demirspor'dan ayrılan 31 yaşındaki sağ açık Gökhan Töre'yle sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
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