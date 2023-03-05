Konya motive!

Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Konyaspor, bugün sahasında Giresunspor'u yenerek kötü seriyi bitirmek istiyor. Yeşil beyazlılarda taraftara destek çağrısı yapıldı. Yönetimin de teknik heyet ve oyuncularla görüşerek moral konuşmaları yaptığı ifade edildi.
Süper Lig'de son 5 maçını kaybeden Konyaspor, bugün sahasında Giresunspor'u yenerek kötü seriyi bitirmek istiyor. Yeşil beyazlılarda taraftara destek çağrısı yapıldı. Yönetimin de teknik heyet ve oyuncularla görüşerek moral konuşmaları yaptığı ifade edildi.