Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay ise "Rıza Çalımbay, "Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.
Sivasspor'unhocası Rıza Çalımbay ise "Rıza Çalımbay, "Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.