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Bize yakışmadı

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay ise "Rıza Çalımbay, "Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
Bize yakışmadı
Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay ise "Rıza Çalımbay, "Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız" dedi.
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