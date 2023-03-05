4’üncü randevu

Konyaspor ile Giresunspor, bugün Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresun golle tanışamadı.
Konyaspor ile Giresunspor, bugün Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresun golle tanışamadı.