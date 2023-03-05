Haberler Süper Lig 4’üncü randevu

4’üncü randevu

Konyaspor ile Giresunspor, bugün Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresun golle tanışamadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 06:50
4’üncü randevu
Konyaspor ile Giresunspor, bugün Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 3 maçta Konyaspor 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 maç da ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor 2 kez gol sevinci yaşarken, Giresun golle tanışamadı.
DİĞER
Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Maddi sıkıntılar yaşayan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş yine maddi krizin eşiğinde! Şimdi de...
Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..."
G.Saray'dan orta saha harekatı! En iyi teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cenk'e dudak uçuklatan teklif! 3 yıllık...
F.Bahçeli ismi robota benzetti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 MART)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli ismi robota benzetti! F.Bahçeli ismi robota benzetti! 07:43
Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..." Çarpıcı eleştiri! "Böyle bir pozisyona faul çalan hakem..." 07:32
Atletico Madrid evinde farka koştu! Atletico Madrid evinde farka koştu! 00:59
PSG'den evinde gollü galibiyet! PSG'den evinde gollü galibiyet! 00:59
Fiorentina Milan'ı mağlup etti! Fiorentina Milan'ı mağlup etti! 01:20
F.Bahçeli yıldıza övgüler yağdırdı! "Takımda tutmak zor olacak" F.Bahçeli yıldıza övgüler yağdırdı! "Takımda tutmak zor olacak" 07:18
Daha Eski
F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu F.Bahçe takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu 00:35
F.Bahçe Kayseri'de kazandı! F.Bahçe Kayseri'de kazandı! 00:35
Valencia'dan transfer açıklaması! Valencia'dan transfer açıklaması! 00:36
Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! Jesus: Sevilla'ya gücümüzü göstereceğiz! 00:36
Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." Toroğlu Ferdi'nin golünü yorumladı! "Çift yönlü yolda..." 00:36
Fiorentina Milan'ı mağlup etti! Fiorentina Milan'ı mağlup etti! 00:45