Sivas iddalı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanarak düşme hattından çıkan Sivasspor, bugün Karagümrük deplasmanında da puan hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, üç kulvarda yarışan kırmızıbeyazlıların çok zorlu bir maratona gireceğinin altını çizdi. "Fatih Karagümrük maçı öncesinde transferi kapattık" ifadelerini kullanan Rıza Çalımbay, "Zor maçlar oynayacağız, sıkıştırılmış bir fikstür de var. Amacımız bu maratondan en iyi puanları toplayarak çıkmak" değerlendirmesini yaptı.

TAM KADROYLA YENERİZ

Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde karşılaşacakları güçlü rakipleri Fiorentina'ya da değindi. İtalyan ekibine en iyi şekilde hazırlanacaklarının altını çizen tecrübeli hoca, "Bu hafta sonunda ekibimizden arkadaşlarımız Fiorentina- Milan maçını İtalya'da takip edecek. Fiorentina maçı öncesi tek endişem sakat ya da cezalı futbolcularımızın sayısı olacaktır. Fiorentina maçına tam kadro çıkabilirsek kazanabiliriz. Çok fazla konuşulmuyor ancak Sivasspor 3 sezon üst üstte Avrupa'ya gitti" diye umut dağıttı.