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Simon Deli İstanbul’a

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, Adana Demirspor'dan Simon Deli ile ilgileniyor. Sarı-siyahlılar, kiralık transferi için Adana ekibiyle görüşmelerde son aşamaya geldi. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon ise 19 karşılaşmada oynadı ve 1 asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Simon Deli İstanbul’a
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, Adana Demirspor'dan Simon Deli ile ilgileniyor. Sarı-siyahlılar, kiralık transferi için Adana ekibiyle görüşmelerde son aşamaya geldi. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, bu sezon forma şansı bulamadı. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon ise 19 karşılaşmada oynadı ve 1 asist yaptı.
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