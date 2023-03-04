Haberler Süper Lig Recep Uçar Trabzonspor maçının ardından konuştu! "Bu galibiyet bir kıvılcım olacak!"

Recep Uçar Trabzonspor maçının ardından konuştu! "Bu galibiyet bir kıvılcım olacak!"

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Ümraniyespor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Ümraniyespor teknik direktörü Recep Uçar galibiyeti değerlendirdi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 19:37
Recep Uçar Trabzonspor maçının ardından konuştu! "Bu galibiyet bir kıvılcım olacak!"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenen HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, aldıkları galibiyeti çok önemsediklerini söyledi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahasında 36 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'a karşı kazanmaları nedeniyle oyuncularını kutlayarak, "Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Trabzonspor'un burada üstün maçlar oynayarak bu kadar süre maç kaybetmemesi büyük başarıydı. Biz ise her puana ihtiyacımız olan bir konumdayız." dedi.

İlk yarıda planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Trabzonspor, daha net pozisyonlara girdi. Biz zaman zaman geçişlerde 1-2 pozisyon ürettik ama memnun olmadığımız bir bölümdü. Devreye 0-0 girmemiz iyi oldu. Devrede yaptığımız oyun ve oyuncu değişiklikleriyle maç bize döndü. Duran toplardan goller bularak 2-0 öne geçtik. Son 15 dakika savunmada kaldık ve galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Takım olarak ligin son sırasındayız ama direnmeye devam edeceğiz. İlk defa geldiğimiz ligde kalmaya çalışacağız. Bu galibiyet ligde kalma açısından bir kıvılcım olacak. Enerjimizi arttıran bir galibiyet aldık."

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