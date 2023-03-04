Dev bir adım

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik Geliştirme Programı teknik sorumlularıyla bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Süper Lig ve 1. Lig'den 21 kulübün gençlik geliştirme programı teknik sorumlularına yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Toplantıda teknik sorumlular, genç oyuncu gelişimi ile ilgili her konuda görüşlerini aktarma fırsatı buldu. Mehmet Büyükekşi, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede ülke futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyan bir adım attıklarını söyledi. Büyükekşi, günümüz futbolunun ihtiyaçlarına uygun, her açıdan iyi eğitim veren akademilerin, Türkiye'nin futbolda marka ülkeler arasına girmesi için vazgeçilmez unsurlardan olduğunu vurguladı.