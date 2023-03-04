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Antalya hazır

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. Düşme hattındaki rakibi karşısına Beşiktaş'tan aldığı 1 puanın moraliyle çıkacak olan Akrepler'de statü gereği oynayamayan 8 yeni transfer de teknik direktör Nuri Şahin'in forma vermesi halinde sahaya çıkacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Antalya hazır
Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında mutlak galibiyet hedefliyor. Düşme hattındaki rakibi karşısına Beşiktaş'tan aldığı 1 puanın moraliyle çıkacak olan Akrepler'de statü gereği oynayamayan 8 yeni transfer de teknik direktör Nuri Şahin'in forma vermesi halinde sahaya çıkacak.
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