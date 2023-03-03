Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası erteleme maçlarıyla tamamlandı.
Sarı lacivertliler evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası erteleme maçlarıyla tamamlandı.
Sarı lacivertliler evinde Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını tekrar 6'ya indirdi.
Beşiktaş ise 2 defa ertelenen mücadelede Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Fenerbahçe: 2.20
Galatasaray: 1.26