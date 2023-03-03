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Kayserispor Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı!

Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Kayserispor kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 18:23
Kayserispor Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek olan Yukatel Kayserispor, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yapılan son antrenmanda oyuncuların keyifli ve neşeli olması gözlerden kaçmadı. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Yukatel Kayserispor, güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe maçı 4 Mart Cumartesi saat 19.00'da başlayacak ve maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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