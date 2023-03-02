Haberler Süper Lig Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 12:20
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Spor Toto Süper Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4, 5 ve 6 Mart'ta, Spor Toto 1. Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart'ta, TFF 2. Lig 25. hafta müsabakaları 5 Mart'ta, TFF 3. Lig 22. hafta müsabakaları ise 4 ve 5 Mart'ta oynanacak.

İşte haftanın hakemleri:

  • • Trabzonspor-Ümraniyespor: Kadir Sağlam
  • • Kayserispor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
  • • Beşiktaş-Ankaragücü: Volkan Bayarslan
  • • Alanyaspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
  • • Karagümrük-Sivasspor: Ümit Öztürk
  • • Konyaspor-Giresunspor: Erkan Özdamar
  • • Kasımpaşa-Antalyaspor: Cihan Aydın

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: G.Saray'da Nicolo Zaniolo gerçeği ortaya çıktı! Meğer maliyeti...  
Müge Anlı'da aranıyordu Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayına katıldı
F.Bahçe transferi 10'unla kapatıyor!
Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kongre kararı mı aldı?
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (2 Mart 2023)
Berat Kandili ne zaman 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı 12:19
Real Madrid - Barcelona canlı izle! Real Madrid - Barcelona canlı izle! 12:15
G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Arkadaşı açıkladı 11:45
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 11:32
Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü Icardi transferinde flaş gelişme! Maldini ile görüştü 11:27
Keçiörengücü'nden kaleye takviye! Keçiörengücü'nden kaleye takviye! 11:22
Daha Eski
İcardi'ye yeni talip! İcardi'ye yeni talip! 11:21
Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! Manisa FK Hatayspor'dan Muhammed'i kiraladı! 11:20
Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu Ferdi paylaşılamıyor! Bir dünya devi daha talip oldu 11:11
Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı Ligde 24. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:54
Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi Suns Durant'in ilk maçında Hornets'ı yendi 10:52
Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... Moura'dan dudak uçuklatan talep! F.Bahçe... 10:48