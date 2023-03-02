Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Spor Toto Süper Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4, 5 ve 6 Mart'ta, Spor Toto 1. Lig 24. hafta müsabakaları 3, 4 ve 5 Mart'ta, TFF 2. Lig 25. hafta müsabakaları 5 Mart'ta, TFF 3. Lig 22. hafta müsabakaları ise 4 ve 5 Mart'ta oynanacak.

İşte haftanın hakemleri: