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Süper Lig için şifresiz maç kararı! Omuz Omuza kampanyasında açıklandı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin yaralarını sarmak için futbol camiasını bir araya getiren Omuz Omuza ortak yayınına telefonla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 00:02 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 00:03
Süper Lig için şifresiz maç kararı! Omuz Omuza kampanyasında açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Omuz Omuza bağış kampanyasında açıklamalarda bulundu.

"Zor günlerden geçiyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."

SÜPER LİG MAÇLARI 2 HAFTA ŞİFRESİZ

Bakan Kasapoğlu ayrıca, ligin 2 haftasını kapsayan maçların şifresiz yayınlanacağını belirterek, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede 3-13 Mart arasında, ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı" sözlerini kullandı.

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