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Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte haberin detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 18:09
Konyaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada gruplar halinde oynanan 5'e 2 ve pas oyunu ile devam eden idman, hücum varyasyonları ile sürdü. Futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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