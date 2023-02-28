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Tüm renklerimizle var gücümüzle

Asrın Felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde siyasi içerikli tezahüratlar üzerine Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı. “Tüm renklerimizle, var gücümüzle” başlıklı bildiride “Spor dışında bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz” denildi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 06:50
Tüm renklerimizle var gücümüzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 11 ilimiz etkilenmişti. Devlet-millet el ele çalışmıştı. Asrın Felaketi'nde yaraların sarıldığı şu günlerde statlarda siyasi içerikli tezahüratlar yapılması üzerine Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

HEDEFLERİ BELLİDİR

"Kulüpler Birliği olarak ülkemizi derin acıya boğan yüz yılın felaketini yaşadığımız bu zor günlerde Süper Lig erteleme maçlarında gerçekleşen bazı tezahüratlara istinaden bu açıklama gereği hasıl olmuştur. Kulüplerimizin öncelikli hedefi sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmektir."

SİYASİ KURUM DEĞİL

"Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz. Futbolseverler açısından da stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı; birlik, beraberlik, kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyulacağı alanlar olmalıdır."

iŞiMiZ SAHADA

Kulüpler olarak sadece sahadaki rekabetimizle ilgilenmek ve sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz. Kulüpler Birliği olarak; devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde, ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, yaralarımızı sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir."

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